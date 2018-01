São Caetano concentrado em Itu Visando o início do Campeonato Brasileiro, o São Caetano viaja nesta terça-feira para Itu, onde ficará concentrado até sexta-feira, véspera da partida contra o Palmeiras, sábado no ABC, e que marca a estréia do time. "Como demos mais ênfase a preparação física nos últimos 15 dias, essa semana em Itu nós poderemos nos dedicar ao aprimoramento das partes técnica e tática da equipe", explicou o técnico Estevam Soares. Para a estréia, o treinador poderá contar com o retorno do volante Paulo Miranda, que estava suspenso e não enfrentou a Portuguesa, no último domingo. Por outro lado, ele ainda não sabe se terá o zagueiro Gustavo e o meia Canindé à disposição. Os dois es tão entregues ao departamento médico e são dúvidas. Quanto a reforços, o volante Júlio César, que disputou o Paulistão pela a Portuguesa Santista, pode chegar. Ele era dado como reforço certo do Santos, mas pode acertar com o São Caetano.