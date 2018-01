São Caetano concentrado no Brasiliense Mesmo acreditando que ainda ganhará mais alguns reforços para o Campeonato Brasileiro, o técnico Estevam Soares prefere se concentrar na preparação do time para o jogo contra o Brasiliense, sábado à tarde, no ABC, pela sétima rodada. O objetivo é se reabilitar da derrota para o Figueirense. Mas já existem os prováveis substitutos para os zagueiros Douglas e Gustavo, expulsos em Florianópolis, além do lateral Renaldo e do goleiro Sílvio Luís, que receberam o terceiro cartão amarelo. Thiago e Neto devem entrar na defesa, Alessandro na lateral e Fabiano no gol. Existe ainda a expectativa pela liberação do meia Fábio Pinto, fora dos treinos por determinação médica. Nesta terça-feira, a comissão técnica preparou atividade para o grupo em dois períodos e o ritmo será mantido até sexta-feira, num Centro de Treinamento da cidade de Itu (SP), distante 90 quilômetros de São Paulo. O time, porém, deve ser confirmado somente após o coletivo de quinta-feira à tarde. Há inclusive a possibilidade da estréia do volante Claudecir, que já participou dos treinos neste início de semana. Com relação a reforços, a diretoria espera confirmar dois retornos: do centroavante Adhemar, da Coréia do Sul, e do meia Lúcio Flávio, da Arábia Saudita.