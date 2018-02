São Caetano, condenado, perde 24 pontos O São Caetano foi condenado pela morte do zagueiro Serginho e perdeu 24 pontos no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no julgamento encerrado na madrugada desta terça-feira. A sessão da 1.ª comissão disciplinar do tribunal durou 8h35min e os auditores, por 4 votos a zero, puniram também o presidente do clube, Nairo Ferreira de Souza, por 720 dias (quase dois anos) e o médico Paulo Forte por 1440 dias (quase quatro anos). O clube do ABC já avisou que irá recorrer da punição e tem 72 horas de prazo para fazer isso. O caso, então, será julgado na próxima segunda-feira pelo tribunal pleno que será presidido pelo mesmo Luiz Zveiter, beneficiado pelo fato de que seu filho, Flávio, não compareceu à sessão. Com a perda dos 24 pontos, o São Caetano cai para a 14.ª posição na classificação, ficando com 53 pontos. O total de vitórias está mantido (23). E todos os clubes, do Palmeiras até o Paraná, sobem uma posição. Assim, o alviverde é agora o quarto colocado.