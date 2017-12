São Caetano confia no bom retrospecto Precisando da vitória para continuar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o São Caetano enfrenta o Paraná nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Anacleto Campanella. O time do ABC paulista está em 5º lugar, com 68 pontos, mas pode virar 3º colocado se chegar aos 71, ficando apenas 4 pontos atrás do líder Atlético-PR. O jogo desta quarta-feira era para ter sido realizado no dia 31 de outubro, mas foi adiado devido à morte do zagueiro Serginho. "Superamos esta situação complicada", garantiu o técnico Péricles Chamusca, empolgado depois da vitória sobre a Ponte Preta, por 3 a 0, no último domingo. A confiança na vitória é muito grande. Mesmo porque, o retrospecto em casa é excelente. O São Caetano defende uma série de seis vitórias consecutivas dentro do seu estádio. A última derrota foi em 29 de agosto, diante do Flamengo, por 1 a 0. Apesar do bom retrospecto, Chamusca faz um alerta aos seus jogadores. "No futebol ninguém ganha de véspera. O Paraná Clube merece nosso respeito, pois vem se recuperando na competição", disse o técnico. Chamusca continua com problema no gol. O titular Sílvio Luís ainda sente dores nas costas e será substituído por Luís, que já atuou diante da Ponte. Triguinho, que estava de fora nos últimos jogos devido a uma contusão, está de volta à lateral-esquerda. Com isso, Ceará volta a atuar na lateral-direita, no lugar de Ânderson Lima, que sofreu entorse no joelho esquerdo e ficará fora por 30 dias. A única dúvida de Chamusca está no ataque. Fernando Baiano e Euller disputam o direito de formar a dupla com Fabrício Carvalho, que volta após cumprir suspensão automática.