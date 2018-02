São Caetano confiante contra o Flu O São Caetano enfrentará o Fluminense, nesta quinta-feira, às 20h30, no Estádio Anacleto Campanella, pelo Campeonato Brasileiro, com muita confiança. Apesar da boa fase da equipe carioca, que está em quarto lugar na competição, com 54 pontos, o São Caetano tem larga vantagem em confrontos contra a equipe das Laranjeiras. Em 12 jogos disputados, o time do ABC venceu sete, empatou três e perdeu apenas dois. Dentro do Anacleto Campanella, a equipe nunca perdeu para o Flu. No campeonato, no entanto, o São Caetano está apenas em 14.º lugar, com 40 pontos. ?Vamos enfrentar mais uma partida complicada. E contra um time que briga pelo título. Temos de ter atenção; o Fluminense tem muita qualidade?, diz o técnico Jair Picerni. O São Caetano, porém, se preparou. Teve uma semana tranqüila de trabalho ? bem diferente do adversário, que disputa a Copa Sul-Americana e na terça-feira enfrentou o Universidad Católica, do Chile, na partida de ida pelas semifinais da competição e venceu por 2 a 1 em São Januário. O São Caetano, com jogadores importantes como Claudecir, Gustavo e Triguinho, o técnico Jair Picerni manteve a equipe que venceu a Ponte Preta por 2 a 1 pelo Brasileiro, domingo, no Moisés Lucarelli, e fez uma única mudança por motivo de suspensão. Alessandro foi julgado pela expulsão na partida contra o Santos e pegou dois jogos de gancho. Como já cumpriu um, fica de fora mais este contra o Fluminense. Com isso, Ricardo Lopes ganhará mais uma chance na lateral-direita do Azulão. ?Quando cheguei aqui o grupo estava com o moral muito baixo. E uma forma de melhorar isso é mostrar a eles que quem está melhor vai jogar. Como eles ganharam o jogo contra a Ponte vão ter mais uma oportunidade?, disse o treinador. E repetiu um clichê: ?Futebol é momento.? Canindé comemorando - Beneficiado pela opção do treinador, o meia Canindé comemora e diz não haver problema em atuar na lateral-esquerda. ?Já joguei assim com o Geninho no Santos. Como o time tem três zagueiros, jogo quase que do meio para a frente?, afirmou.