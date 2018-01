São Caetano confiante para jogo decisivo A vitória por 2 a 0 sobre o Paraná, no domingo, mudou o clima no São Caetano. A equipe do ABC paulista vinha de 4 derrotas seguidas, mas conseguiu a reabilitação no Campeonato Brasileiro. Segundo o técnico Tite, o mais importante é que "o time readquiriu a confiança". Essa motivação será testada na quarta-feira, no jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, que vale vaga na Copa Sul-Americana. Como perdeu a primeira partida por 1 a 0, o time do ABC paulista precisa vencer por dois gols de diferença para chegar à terceira fase da competição. Uma vitória simples levará a decisão para os pênaltis. "Que é difícil nós sabemos, mas também temos convicção de que é possível reverter este situação", afirmou Tite. Um dos que mais demonstrou animação foi Warley, autor dos dois gols da vitória sobre o Paraná. "Como atacante, estava inquieto porque já não marcava a mais de cinco jogos. Acho que agora tudo vai engrenar", disse o jogaror. Resta saber como Tite armará o time diante do Santos, uma vez que escalou dois atacantes - Adhemar e Somália - contra o Paraná, mas a equipe só melhorou após a entrada de Warley, que deu mais velocidade ao ataque.