São Caetano confirma acerto com Ângelo Prometendo investir "no bom e barato" a diretoria do São Caetano confirmou o acerto com o volante Ângelo, de 24 anos, que acaba de ganhar os direitos federativos da Ponte Preta. O nome foi referendado pelo técnico Nelsinho Baptista, que ainda ganhará mais três ou quatro reforços, priorizando um zagueiro, um meia e um atacante. O novo reforço é apenas marcador, longe de ser um volante clássico. Ele conseguiu uma liminar na Justiça do Trabalho alegando falta de recolhimentos no ISS - Imposto Sobre Serviços; 13.º e dois meses de salários. A manobra foi considerada imoral pela direção do time campineiro, entendendo apenas que o jogador "se aproveitou da lei" para trocar o salário de R$ 5 para R$ 33 mil. Por outro lado, a diretoria do Azulão confirmou a venda do zagueiro Dininho, de 31 anos, para o Sanfrecce Hiroshima, do Japão, frustrando o sonho corintiano de tê-lo na próxima temporada. Os valores do negócio não foram revelados, mas "satisfez a todas as partes" garantiu o presidente Nairo Ferreira de Souza. Dininho não participou do elenco na fraca campanha deste ano no Campeonato Brasileiro, quando escapou do rebaixamento na última rodada após vencer o Cruzeiro, por 3 a 1, no Mineirão. Outros jogadores, porém, já deixaram o Estádio Anacleto Campanella: os zagueiros Douglas e Émerson; o volante Lúcio Flávio; o lateral Ricardo Lopes; o atacante Lei; os meias Pingo e Felipe.