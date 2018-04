São Caetano confirma acerto com goleiro Fábio Costa, ex-Santos

SÃO CAETANO DO SUL - Depois de apresentar o pentacampeão Rivaldo como o grande reforço para a temporada, a diretoria do São Caetano acertou a contratação de mais um veterano. É o goleiro Fábio Costa, que estava encostado no Santos e chega para assumir a vaga de Luiz - o titular sofreu lesão nos ligamentos do joelho direito e ficará seis meses afastado dos gramados.

Aos 35 anos, Fábio Costa já foi ídolo santista, mas passou o último ano inteiro sem jogar, afastado do restante do elenco do Santos por opção técnica. Como tem contrato com o clube até o final de 2013, ele continuava treinando e recebendo normalmente. Nesse período, chegou a pensar em sair, mas não houve acerto. Agora, vai para o São Caetano.

Com a grave lesão sofrida por Luiz, Fábio Costa foi procurado pela diretoria do São Caetano, que pagará parte de seu salário até o fim da temporada - o Santos banca o resto. A apresentação oficial acontecerá na tarde desta quinta-feira, no Estádio Anacleto Campanella, e o goleiro deve ser o último reforço do clube para a disputa do Paulistão.

"Infelizmente a contusão do Luiz é grave. Temos o Fábio, que é de nossa confiança, e buscamos outro goleiro experiente. Acredito que com essa contratação nosso elenco fica bem qualificado e pronto para disputar todas as competições", afirmou o presidente do São Caetano, Nairo Ferreira, ao confirmar o acerto com o Santos para ter Fábio Costa.

Na última terça-feira, a diretoria do clube do ABC paulista já havia apresentado outros três reforços para a temporada. Além do pentacampeão Rivaldo, chegaram o lateral-direito Eduardo Ratinho, ex-São Paulo e Internacional, e o atacante Eduardo, que estava no Partizan, da Sérvia, e já defendeu o próprio São Caetano.