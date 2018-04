São Caetano confirma Bruno Quadros A diretoria do São Caetano relutou em anunciar a contratação do volante Bruno Quadros, mas acabou confirmando o acerto, neste domingo. Na sua apresentação, nesta segunda-feira, a diretoria também poderá divulgar o acordo com o lateral-direito Russo. A direção do São Caetano tenta fazer mistério para anunciar seus reforços. Por enquanto, além de Bruno Quadros, já apresentou o centroavante Somália, ex-América, o meia Marco Aurélio, ex-Ponte, e o volante Marcos Senna, ex-Juventude. Bruno Quadros, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Sport Recife, e Russo, que atuou no Santos, serão os novos reforços do time, que já perdeu duas estrelas: o centroavante Magrão, devolvido ao Botafogo, e o lateral-direito Mancini, também devolvido, mas ao Atlético Mineiro. Bruno Quadros é dono de seu passe e o emprestou ao Azulão por sete meses, em valores não confirmados. Exceto Marcos Senna, que se casou sexta-feira e pediu para se apresentar dia 10, os demais reforços devem se apresentar ao técnico Jair Picerni, nesta segunda-feira, às 15h30, quando o elenco vice-campeão brasileiro retorna ao Estádio Anacleto Campanella, visando a temporada 2002.