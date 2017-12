São Caetano confirma dois reforços De olho na disputa da Copa Libertadores da América em 2004, o São Caetano continua contratando. A diretoria confirmou nesta quinta-feira a contratação de dois jogadores: o lateral-esquerdo Triguinho, de 24 anos, e o meio-campista Fernandinho, de 22. Os dois estavam no Figueirense. Antes da chegada deles, o clube do ABC já tinha definido a contratação do zagueiro Evaldo, da Portuguesa. Mas a diretoria promete reforçar ainda mais o elenco do São Caetano. Quanto ao técnico Tite, a renovação de contrato é dada como certa e os últimos detalhes entre as partes devem ser definidos até amanhã.