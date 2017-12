São Caetano confirma Fábio Baiano O São Caetano ganha a partir desta quarta-feira mais um reforço para a temporada. É o meio campo Fábio Baiano, que na semana passada rescindiu seu contrato com o Flamengo. O jogador será apresentado pela manhã no estádio Anacleto Campanella, devendo iniciar os treinamentos à tarde com a comissão técnica. O novo reforço vai assinar contrato até dezembro recebendo R$ 30 mil por mês. A idéia da diretoria é ganhar experiência com a chegada de Baiano, que já disputou várias vezes a Taça Libertadores da América. Curiosamente seu nome tinha sido indicado pelo e x-técnico Tite, com quem trabalhou no Grêmio entre 2000 e 2002. Fábio da Silva Moraes nasceu em Feira de Santana, na Bahia, no dia 22 de abril de 1975. Ele tem 28 anos, mede 1,79 m e pesa 75 quilos. Começou no Flamengo em 1993, passou pelo Bahia em 1998 e depois defendeu o Grêmio. Estava na Gávea desde ano passado, mas agora ficou na lista dos dispensáveis por causa de seu alto salário e também de seu baixo rendimento em campo.