São Caetano confirma Júlio César A diretoria do São Caetano confirmou na tarde desta terça-feira a contratação do volante Júlio César, de 24 anos, que na semana passada chegou a ser anunciado como reforço do Santos. O jogador disputou o Campeonato Paulista pela Portuguesa Santista. Na sua chegada ao novo clube, ele confirmou que tinha praticamente acertado sua transferência para o Vila Belmiro, mas que a proposta do clube do ABC foi mais compensadora. Júlio César é o quarto reforço do Azulão para a disputa do Campeonato Brasileiro. Antes dele vieram os laterais Thiago Amaral, do Comercial, e Renaldo, além do meia Élton, os dois últimos do Iraty-PR. Enquanto a diretoria acerta as contratações de jogadores apenas medianos, o técnico Estevam Soares define o esquema do time para a estréia contra o Palmeiras, no próximo sábado, às 18h10, no Estádio Anacleto Campanella. A princípio o 3-5-2, que foi utilizado no Campeonato Paulista, será mantido. "Foi um esquema aprovado por nós. Por enquanto, vamos utilizá-lo normalmente", disse o treinador.