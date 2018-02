São Caetano confirma time nesta sexta O técnico Muricy Ramalho deixou para o último coletivo da semana, nesta sexta-feira à tarde, a definição do São Caetano para o jogo contra o Coritiba, domingo à tarde, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o time só deve mesmo sofrer mudanças nas duas laterais, com as entradas de Ceará e Márcio Alexandre nos lugares, respectivamente, de Anderson Lima e Triguinho, suspensos com três cartões amarelos. Mesmo com as duas mudanças, o time deve manter a mesma postura mostrada na vitória sobre o Grêmio, por 2 a 1, no Estádio Olímpico, na última rodada. No esquema 4-4-2, o Azulão vai tentar explorar os contra-ataques para buscar outra vitória fora de casa. O zagueiro Gustavo, expulso, e o atacante Somália, suspenso por dois jogos pelo STJD do Rio de Janeiro, também deixam de ser opções para este jogo. Os treinos da semana têm sido realizados no Clube Fundação porque o gramado do estádio Anacleto Campanella passa por reformas. O time só voltará a atuar em casa dia 20 de junho contra o Palmeiras pela décima rodada. O Azulão tem 14 pontos e ocupa a quinta posição, mas tem um jogo a menos que seus concorrentes diretos porque não enfrentou o Juventude, pela terceira rodada, devido a seus compromissos na Taça Libertadores da América. Este jogo será disputado dia 20 de julho.