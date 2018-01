São Caetano confirma volante Ramalho O São Caetano confirmou, nesta quarta-feira, o acerto com o volante Ramalho, do Bahia, de 24 anos. Ele é o terceiro reforço da equipe, que já trouxe o lateral-direito Rafael, ex-São Paulo, e o também volante Marco Aurélio, ex-Palmeiras. Ramalho assinou contrato com o time do Grande ABC e deve se apresentar junto com o restante do elenco, dia 3, quando a equipe segue para Mauá, onde fará a pré-temporada para o Campeonato Paulista, até o dia 19. Ele tinha também uma proposta do Flamengo. Antes do Bahia, Ramalho, que começou a carreira no Corinthians, em 1996, atuou em muitas equipes do interior de São Paulo, como o São José, Sãocarlense, Osasco e Internacional de Limeira. Enquanto uns chegam, outros podem estar deixando o São Caetano. Os volantes Magrão e Claudecir, apesar de estarem treinando com o elenco, ao término de seus contratos, 31 de dezembro, devem retornar ao Palmeiras, dono de seus direitos federativos. Além deles, o zagueiro Dininho interessaria ao São Paulo e já manifestou vontade de se transferir para o Morumbi.