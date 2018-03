São Caetano confirmado para sábado Com o volante Zé Luís liberado pelo departamento médico, o São Caetano já está confirmado para enfrentar o Figueirense, sábado à tarde, em Florianópolis, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Estevam Soares vai manter a mesma formação da vitória sobre o Flamengo, por 1 a 0. "O time foi bem, mostrou disposição e não há motivo para mudar" argumentou o técnico que acha fundamental redobrar os esforços no sistema de marcação. Zé Luís foi poupado de alguns treinos durante a semana porque vinha sentindo dores na coxa direita, mas está confirmado. Aproveitando a parada das chuvas que atrapalharam os treinos nos últimos dias, o elenco fez um treino tático e um mini-coletivo nesta quinta-feira. Nesta sexta-feira haverá apenas um recreativo pela manhã com a delegação seguindo à tarde para a capital catarinense. Com oito pontos, o Azulão vai tentar melhorar a sua décima posição.