São Caetano: confrontos diretos Três batalhas decisivas. É assim que o São Caetano está encarando os últimos três jogos do Campeonato Brasileiro. E não é para menos, destes jogos dois são contra adversários diretos na busca do título. No próximo domingo, pega o líder Atlético-PR, na Arena da Baixada. No dia 11 de dezembro, enfrenta o Santos, no Anacleto Campanella, e na última rodada, dia 19, enfrenta o ameaçado Atlético-MG, em Belo Horizonte. Por isso, o time paulista está sendo considerado como o fiel da balança para a definição do campeão da temporada. O São Caetano é o quarto colocado, somando 77 pontos, cinco a menos que o líder, o Furacão. Tem uma remota chance de ser campeão, mas boas c ondições de ficar entre os quatro primeiros para garantir uma vaga na Taça Libertadores da América em 2005. Nestes duelos, o técnico Péricles Chamusca espera muita emoção e bastante disputa entre os times. "Não vai ter vida fácil para ninguém. Não há muita diferença entre as equipes que estão acima da tabela e as que estão lutando pelo rebaixamento. Teremos gr andes emoções", prevê Chamusca. Para enfrentar o Atlético-PR, o treinador não poderá contar com o meia Éder, expulso na vitória sobre o Corinthians por 2 a 1. Apesar de ser reserva, o meia sempre entra bem no decorrer dos jogos. Em contrapartida, o zagueiro Gustavo retorna de suspensão . Com isso, Marcos Aurélio deverá perder a vaga de titular.