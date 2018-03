São Caetano: confusão no treino secreto Um incidente com o fotógrafo da Agência Estado, Márcio Fernandes, terminou com os treinos secretos do São Caetano nesta quinta-feira. Ele foi empurrado por um dos funcionários da Administração do estádio Anacleto Campanella porque acompanhava o treino do time do ABC, que seria fechado para a imprensa até às 17 horas por determinação da diretoria do clube. Márcio Fernandes conta que chegou às 16 horas no estádio e foi informado pela assessoria de imprensa do São Caetano que as fotos só seriam permitidas a partir da 17 horas. O fotógrafo deixou seu equipamento no túnel do vestiário, com a devida concordância do assessor de imprensa Primo Ribeiro, e foi às arquibancadas. Minutos depois, foi retirado por um funcionário do estádio e por uma guarda municipal. O presidente do clube, Nairo dos Santos, ao ser informado do incidente, pediu desculpas ao fotógrafo e determinou que os treinos fechados só ocorressem após o pedido da comissão técnica. Desde o início, o técnico Muricy Ramalho afirmou que os treinos fechados eram uma ordem da diretoria do clube e que existiam desde a época do treindador. "Só acho necessário quando tenho uma dúvida, como essa do jogo do Santos. Mas há treinos que não precisam ser fechados", explicou Muricy.