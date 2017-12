São Caetano conquista 3 pontos em Campinas O São Caetano surpreendeu o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, nesta quinta-feira à noite, vencendo por 1 a 0, e se reabilitando no Campeonato Brasileiro da Série A, após derrotas para São Paulo e Atlético-PR, ambas também por 1 a 0. Ao atingir a marca dos 65 pontos, o time do ABC continua firme na sua luta por uma vaga na Taça Libertadores da América. A inesperada derrota em casa deixou o time campineiro com 57 pontos, em décimo lugar, agora praticamente fora da briga pela maior competição sul-americana. A vitória foi inquestionável, dado o domínio do São Caetano que voltou a ser eficiente na marcação diante de um adversário pouco criativo. O esquema 3-5-2 do time do ABC prevaleceu sobre o 4-4-2 da equipe de Campinas, a ponto do goleiro Jean se transformar no melhor jogador em campo. Aos três minutos, Somália deu um drible da vaca em Juninho e chutou à esquerda da meta, perdendo grande oportunidade de abrir o placar. Aos 30 minutos, os visitantes tiveram outra chance. Capixaba recebeu lançamento nas costas de Alex, pela direita do ataque e chutou forte. Jean, bem colocado, caiu para fazer a defesa. Nove minutos depois, Jean salvou o Guarani em duas defesas milagrosas. Somália cobrou falta, na intermediária, e a bola bateu na barreira. Na sobra, Gustavo chutou, Jean rebateu, Thiago ficou com o rebote e bateu, à meia altura, obrigando o goleiro a praticar bela defesa. O Guarani só foi ter uma boa oportunidade aos 22 minutos da etapa final. Num contra-ataque armado por Ruy, Alex tocou para Wagner, que dominou e chutou. A bola passou raspando o travessão de Silvio Luís. Mas cinco minutos depois, o time do ABC abriu o placar. Somália recebeu na entrada da área e rolou para Zé Carlos do lado esquerdo. De fora da área, o lateral bateu forte, fazendo um golaço, aos 27 minutos. O Guarani, agora, vai tentar a reabilitação diante do Vitória, domingo, em Salvador. O São Caetano tentará consolidar sua boa posição em casa diante do Bahia.