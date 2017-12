São Caetano conquista 3 pontos em Criciúma O São Caetano venceu nesta quarta-feira à noite o Criciúma, em Santa Catarina, por 1 a 0. A equipe do técnico Tite foi melhor durante toda a partida e poderia até ter ampliado o marcador, se tivesse aproveitado os contra-ataques. Marcando com eficiência desde a saída de bola do Criciúma, o São Caetano era um time muito mais organizado, mas somente chegou ao gol aos 13 minutos do primeiro tempo em cobrança de falta. Adhemar chutou com violência e a bola passou por entre a barreira. O time paulista perdeu aos 30 minutos do primeiro tempo Fábio Santos, lesionado após falta feita por Leonardo. Marco Aurélio foi o substituto e se não criou tanto quanto o titular, deu a consistência que o sistema defensivo precisava para suportar a pressão catarinense. Douglas, principal articulador do Criciúma, deixou de empatar a partida aos 35 minutos da fase inicial. Servido por Leonardo na entrada da área, ficou livre de marcação, mas chutou errado. Para o segundo tempo, Kleina apostou suas fichas em Eto, substituindo Jucemar, e em Jabá, que entrou no lugar de Douglas, dando novo ânimo ao ataque catarinense. Tite, na metade do segundo tempo, tratou de garantir o resultado e preservar o atacante Adhemar, mandando Somália a campo e fechando os espaços. O Criciúma, pressionado pela torcida buscou o empate insistentemente, mas confundiu pressa com velocidade, continuou errando muito e proporcionando os contra-ataques dos paulistas, que só não ampliaram o marcador pela boa atuação do goleiro Fabiano. Léo Mineiro, no início do segundo tempo, teve a melhor oportunidade de empatar a partida, mas desperdiçou, dentro da pequena área, rebote do goleiro Sílvio Luiz, em chute de fora da área do atacante Dejair.