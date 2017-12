São Caetano conquista 3 pontos em Itu O São Caetano pulou para a quinta colocação do Grupo 2 do Campeonato Paulista, ao vencer, neste sábado à tarde, o Ituano, fora de casa, por 3 a 2. Com 13 pontos, o time do ABC igualou a mesma pontuação de Palmeiras (3º) e Marília (4º), que jogam neste domingo. Já o Ituano vê praticamente eliminada as chances de classificação para a segunda fase, pois está na sétima colocação com 10 pontos ganhos, precisando torcer por uma série de resultados. Dois times com um elenco forte e disputando diretamente uma vaga para à próxima fase, fatores necessários para um grande jogo de futebol. E foi. O Ituano, que atuava em casa, tratou de tomar a iniciativa. Logo aos quatro minutos, o volante Ricardo Araújo recebeu lançamento, invadiu a área e tocou de ´biquinho´ no canto superior esquerdo do goleiro Sílvio Luís. O time de Itu continuou pressionando. O São Caetano, que mesmo com o gol não alterou seu estilo de jogo, empatou aos 10 minutos, com Warley aproveitando falha da zaga adversária. A partir do gol, a equipe do ABC iniciou uma reação fantástica. Warley, que estava em dia inspirado, marcou o gol da virada. Após lançamento da direita, Marcinho fez o corta-luz e a bola sobrou para Warley, livre de marcação, chutar para o fundo do gol de André Luís. O Ituano se aquietou, não criava boas jogadas e esbarrava na forte marcação do São Caetano no meio-de-campo. Mas, aos 35 minutos, Cristian roubou a bola e chutou de fora da área no ângulo esquerdo de Sílvio Luíz. Com o empate, o Ituano começou a evoluir. Aos 40 minutos houve três cobranças de escanteio seguidas para, mas o gol não saiu. A segunda etapa começou morosa e sem as oportunidades do primeiro tempo. Os times arriscavam pouco e abusavam das jogadas aéreas, que não conseguiam concluir para o gol. O empate deixaria os times em posição complicada na tabela de classificação. Mas, aos 29 minutos, cobrando falta na entrada da área, Marcinho acertou o canto direito de André Luís. Foi o gol da vitória do time do ABC. Dia 7, às 16 horas, o São Caetano enfrenta o Paulista, no Anacleto Campanella, e o Ituano recebe o Marília.