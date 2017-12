São Caetano conta com volta de Marcinho Artilheiro do São Caetano no Campeonato Brasileiro, com 13 gols, Marcinho foi a principal novidade no treinamento do São Caetano nesta quinta-feira à tarde, no estádio Anacleto Campanella. Depois de passar os últimos dias na seleção brasileira Sub-23, ele deixou o técnico Tite bastante à vontade para escalá-lo onde quiser: no meio-de-campo ou ataque. "Esta é uma decisão do técnico, mas para mim tanto faz. Gosto mais de ser um meia ofensivo, mas também já atuei várias vezes como atacante. O que interessa é a vitória do nosso time", disse Marcinho, um dos trunfos do São Caetano para o jogo contra o Goiás, domingo, no estádio Anacleto Campanella. Num ritmo descontraído, os jogadores participaram do treino desta quinta-feira à tarde. Mas a comissão técnica reservou trabalho em dois períodos nesta sexta, com técnico tático pela manhã e coletivo à tarde. Após este treino, o time titular deverá ser confirmado. A dúvida está mesmo na definição do substituto de Adhemar, suspenso por dois jogos pela expulsão diante do Santos. Marcinho é uma das opções. Warley é outra e Anaílson também tem chances de entrar no ataque ao lado de Somália. Com Marcinho no ataque, o meio-de-campo ganha uma vaga para a entrada, possivelmente, de Luís Carlos Capixaba. O time manterá o esquema 3-5-2, apostando na melhor defesa da competição, com 33 gols sofridos, para segurar o perigoso ataque do Goiás em que se destacam Araújo, Grafite e Dimba.