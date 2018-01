São Caetano contrata 3 jogadores A diretoria do São Caetano confirmou nesta quarta-feira a contratação de três reforços para a temporada 2005. Dois deles vêm do Atlético-MG: o volante Zé Luís e o lateral-direito Alessandro. O outro que chega é o zagueiro Neto, do Juventude. Estes são os primeiros reforços do clube, depois das saídas dos volantes Marcelo Mattos, para o Corinthians, e Mineiro, para o São Paulo. Zé Luís, de 24 anos, é um volante de muita marcação, que despontou no Mogi Mirim, passou pelo Marília e estava no Atlético Mineiro. O lateral Alessandro tem vínculo com o Atlético-PR, mas estava no Atlético-MG. Aos 27 anos, ele começou no Vasco e já rodou bastante: Campo Grande, Bangu, Ituano e Mirassol. O terceiro reforço do São Caetano é o zagueiro Neto, um dos destaques do Juventude no último Campeonato Brasileiro. Ele tem 23 anos e é muito forte fisicamente, com 1,88 m de altura. O zagueiro Ronaldo Angelin e o atacante Edson Araújo, ambos do Fortaleza, podem ser os próximos reforços do clube do ABC paulista. Ambos foram indicados pelo técnico Zetti, que os comandou na Série B do Brasileiro em 2004.