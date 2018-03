São Caetano contrata Anaílson O São Caetano já começou a se reforçar para a disputa do Campeonato Brasileiro, que começa em julho. Nesta quarta-feira, o clube anunciou a contratação por empréstimo, até o final do ano, do meia Anaílson, um dos destaques do Rio Branco no último Paulistão. O jogador chega ao ABC com o preço do passe fixado, mas os valores do negócio não foram divulgados. A diretoria da equipe promete trazer mais reforços antes da reapresentação do elenco, marcada para 4 de junho. Com 23 anos, Anaílson já teve passagens pela seleção brasileira Sub-15 e Sub-17 e ficou marcado como um dos ?gatos? do futebol brasileiro, por ter usado documentação com idade adulterada. Mas, com a boa campanha no Paulistão deste ano, quando marcou 5 gols pelo Rio Branco, o jogador conseguiu dar a volta por cima. "O São Caetano já mostrou sua força e quer continuar forte. Estou muito orgulhoso em poder vestir esta camisa. É um clube que está em crescimento e espero seguir o mesmo caminho", afirmou o novo contratado do time do ABC.