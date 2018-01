São Caetano contrata atacante do Grêmio A diretoria do São Caetano anunciou nesta segunda-feira a contratação de mais um reforço. É o atacante Marcelinho, de apenas 19 anos, que tem seus direitos presos ao Grêmio-RS, clube que o revelou em 2003. Ele foi emprestado até o final do ano. "Acho que é uma chance importante para minha carreira, porque chego num clube estruturado e que disputa a Série A. Lá no Grêmio havia muita pressão em cima dos novos jogadores, principalmente após o rebaixamento para a Série B", afirmou Marcelinho, que já se apresentou ao São Caetano. O próximo reforço a chegar será o atacante Dimba, ex-Flamengo. Ele irá se apresentar ao novo clube na quarta-feira, quando irá realizar os exames médicos. Com a chegada destes dois reforços, o São Caetano praticamente encerrou o ciclo de contratações para a temporada. A possibilidade do volante Vampeta ser contratado é mínima. Segundo a diretoria, nunca existiu o interesse pelo ex-jogador do Corinthians e da seleção. "Estamos satisfeitos com a chegada destes reforços. É importante termos um elenco forte para o Brasileirão", disse o técnico Estevam Soares. Os jogadores que participaram do empate com o Palmeiras, sábado passado, na estréia do Brasileiro, voltaram aos treinamentos nesta segunda-feira. Para o próximo jogo, contra o Goiás, sábado, no estádio Serra Dourada, o São Caetano poderá contar com todos os titulares.