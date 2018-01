São Caetano contrata atacante Jean O São Caetano continua se reforçando para o Campeonato Brasileiro. Embora não dê para avaliar a qualidade, ninguém pode discutir a quantidade de contratações feitas pela diretoria nos últimos dias. O mais novo reforço é o atacante Jean, de 24 anos, emprestado pelo São Paulo e que assinou contrato com o time do ABC até o final do ano. Este é o sétimo contratado do clube, que nesta quarta-feira irá apresentar de forma oficial o seu reforço de mais peso: o atacante Dimba, que estava no Flamengo. Jean foi revelado pela Ponte Preta em 2002. Em 2004 ele foi contratado pelo São Paulo, onde nunca chegou a se firmar como titular. Neste ano o técnico Emerson Leão lhe deu algumas oportunidades no elenco principal. Antes dele, outros nomes já tinham sido anunciados pela diretoria: o lateral-direito Renaldo e o meia Élton, ambos do Iraty, o lateral-esquerdo Thiago Amaral, do Comercial, o zagueiro Émerson, do Gama, além do meia Marcelinho e o atacante Dimba, do Grêmio-RS e Flamengo, respectivamente. Na segunda rodada, o São Caetano enfrenta o Goiás no estádio Serra Dourada. Para esta partida o técnico Estevam Soares poderá contar com todos os jogadores que participaram do empate com o Palmeiras, por 2 a 2, no último sábado. O zagueiro Gustavo e o meia Canindé, que voltaram de contusão, ainda estão se recuperando fisicamente. O São Caetano é o 12o colocado com um ponto ganho.