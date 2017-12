São Caetano contrata desertor da Ponte No início da desta segunda-feira a diretoria do São Caetano confirmou, oficialmente, a contratação do atacante Fabrício Carvalho, ex-Ponte Preta, para reforçar o elenco em 2004. Os valores da transação não foram revelados. Não existe ainda uma data para a apresentação oficial do reforço no Estádio Anacleto Campanella. Fabrício de Carvalho Silva, de 25 anos, está em Andradina, interior paulista, há dois meses quando foi um dos jogadores que abandonaram o elenco da Ponte Preta em pleno Campeonato Brasileiro alegando atrasos de salários. Os dirigentes ponte-pretanos, porém, alegam que só lhe devem R$ 18 mil e o acusam de ter abandonado o clube para ganhar seus direitos federativos na Justiça do Trabalho. Mesmo tendo participado de poucos jogos com a camisa da Ponte no Campeonato Brasileiro, Fabrício foi artilheiro do time, com dez gols. Ele tem 1,91 metro de altura e, por isso mesmo, sua principal arma é o jogo aéreo. Tem também boa técnica, mas vive lutando contra o excesso de peso. Antes de chegar ao São Caetano, o atacante defendeu Andradina, Guararapes, União Barbarense e Ponte Preta.