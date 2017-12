São Caetano contrata dois reforços O São Caetano anunciou nesta terça-feira a contratação de dois reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. O atacante Renatinho, do São Paulo, e o lateral-esquerdo Bill, do Ceará, foram emprestados até o final do ano ao clube do ABC paulista. Com 25 anos, Fabiano Godoy Barroso, o Bill, chega ao São Caetano com a missão de substituir o lateral-esquerdo César, vendido para a Lazio, da Itália. Mas, o novo contratado foi logo avisando que não quer comparações com a antiga estrela do time. ?Temos características diferentes?, explicou o jogador, que já passou pelo Friburguense, Portuguesa Santista, Americano e Vasco, além do Ceará. Revelado nas categorias de base do São Paulo, Renatinho espera ter agora, no São Caetano, a oportunidade que não teve no Morumbi. "Acredito que aqui terei condições de mostrar meu valor, brigando por uma posição na equipe titular", afirmou o jogador, que tem 20 anos.