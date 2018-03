São Caetano contrata ex-lateral do Santos Bem ao estilo do São Caetano, sem alarda e sem anúncio, a diretoria apresentou nesta quinta-feira mais um reforço para a temporada. É o lateral-direito Ceará, revelado pelo Santos e que estava no Coritiba. O jogador chegou confiante em poder defender o campeão paulista. "É uma responsabilidade grande defender o campeão paulista. A vontade é de jogar o mais rápido possível para adquirir o ritmo de jogo, já que estava parado desde o começo do ano." Marcos Venâncio de Albuquerque, o Ceará, tem 23 anos e nasceu na cidade de Crato-CE. Profissionalizou-se no Santos em 1999 e atuou pelo Gama, Portuguesa Santista e Coritiba. Assinou contrato com o São Caetano até o final do ano. Foi campeão brasiliense pelo Gama e paranaense pelo Coritiba. O técnico Muricy Ramalho não poupou elogios ao novo reforço. "Trata-se de um lateral de força, que também sabe atuar em várias posições. Foi meu atleta na Portuguesa Santista e posso dizer que é um profissional correto, o que conta muito." Nem a boa fase de Anderson Lima, titular da posição, assusta o jogador. "Todos querem jogar e a disputa será boa. Quem ganha com isso é o clube." A direção do São Caetano, como de praxe, não revelou detalhes da negociação.