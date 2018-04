São Caetano contrata goleiro e mais um meio-campista A diretoria do São Caetano confirmou o acerto com mais dois reforços visando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do goleiro Rafael Santos, que estava no Botafogo, e do meia Renato Ribeiro, que defendeu o Paulista de Jundiaí no Estadual.