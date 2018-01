São Caetano contrata lateral-direito Depois de apresentar o técnico Jair Picerni, o São Caetano foi à caça de reforços para melhorar sua campanha dentro do Campeonato Brasileiro. O primeiro nome confirmado é do lateral-direito Ricardo Lopes, do Ituano, que se apresenta no ABC nesta quarta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato até dezembro. O time do ABC ganhou a disputa com o Atlético-MG, que também havia acertado a transferência com a direção do clube do interior paulista. Mas foi o próprio jogador que fez a opção em ir para o São Caetano, talvez, ressabiado por sua falta de adaptação no Flamengo, no primeiro semestre. Os valores do acordo não foram revelados. Ricardo Lopes tem 28 anos, começou a carreira no XV de Jaú, depois passou por Portuguesa, Ituano e Flamengo. Ele vai disputar a posição com Alessandro, uma vez que Renaldo não tem agradado. Outro que pode chegar é o volante Germano, do Ceará, que já teria acertado valores com o time do ABC, segundo seu procurador Magno Moraes. Enquanto isso, na manhã desta terça-feira, a delegação seguiu para a cidade mineira de Extrema, que fica a 100 quilômetros de São Paulo. Lá, vai treinar até quinta-feira, retornando para o treino final visando o jogo contra o Flamengo, no sábado, no Rio de Janeiro. O objetivo será quebrar a série de cinco derrotas consecutivas e sair do 14.º lugar, com 32 pontos.