São Caetano contrata lateral-esquerdo O São Caetano não perdeu tempo para reforçar seu elenco, mesmo em plena disputa de duas competições importantes: a Copa Libertadores da América e a Copa dos Campeões. A direção do clube acertou, nesta quinta-feira, com o Ituano para ter o lateral-esquerdo Lúcio, que já se apresenta nesta quinta à tarde no estádio Anacleto Campanella, no ABC. Lúcio vai substituir a Rubens Cardoso, que tem vínculo com o Santos e voltará à Vila Belmiro assim que terminar a disputa da Libertadores. O novo contratado será inscrito na Copa dos Campeões, ainda nesta quinta-feira à tarde, prazo limite para as inscrições. Por causa disso, ele teve antecipada a sua volta ao Brasil, uma vez que realizava uma excursão com o Ituano pela Europa. Junto com Lúcio, voltou ao Brasil o meia Jackson, ex-Etti Jundiaí, que se apresentará ao Gama, de Brasília. O novo reforço do Azulão tem 23 anos e foi um dos principais destaques na vitoriosa campanha do Ituano dentro do Campeonato Paulista. Antes de ser campeão paulista, Lúcio jogou pelo Unibol-PE, São Bento-SP, Gama-DF e XV de Piracicaba-SP. O negócio foi confirmado pelo empresário Oliveira Júnior, que é procurador do jogador e detém seus direitos federativos. Lúcio ficará no São Caetano até dezembro, com passe estipulado em US$ 1,2 milhão. Por outro lado, Rubens Cardoso tem contrato com o São Caetano até 30 de julho. Mas o jogador pode ser envolvido em alguma negociação. O lateral é cotado para se transferir ao Palmeiras, numa transação que pode envolver a ida do goleiro Sérgio para o Santos. "Sei que virei uma importante moeda de troca", comentou Cardoso, reafirmando seu desejo de conquistar o título da Libertadores pelo Azulão. O São Caetano viaja para Fortaleza, nesta quinta-feira à noite, sem o meia Anaílson, que fica no clube tratando de um entorse no tornozelo esquerdo. Sábado à tarde, o time enfrenta o Flamengo pela terceira rodada da Copa dos Campeões, voltando para São Paulo à noite em vôo fretado. Domingo, às 11h00, a delegação segue para a Cidade do México, onde na terça-feira enfrentará o América pelo segundo jogo semifinal da Libertadores. Na partida de ida, na última terça-feira, o São Caetano venceu por 2 a 0.