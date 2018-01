São Caetano contrata Levir Culpi Definir um time titular, conseguir a regularidade e buscar as primeiras posições no Campeonato Brasileiro. Estes são os desafios de Levir Culpi, o novo técnico do São Caetano, que substituirá Estevam Soares, que deixou o cargo à tarde. O ex-técnico do Cruzeiro assume ainda nesta sexta manhã, uma vez que o time do ABC enfrentará o São Paulo, sábado, no Morumbi, pela 14.ª rodada. Aos 52 anos, Levir é um técnico experiente que já dirigiu grandes clubes no Brasil, como São Paulo e Palmeiras, em são Paulo; Botafogo, no Rio de Janeiro, e a dupla Atlético e Cruzeiro, em Minas Gerais. Por isso a diretoria do São Caetano optou pelo técnico, que neste ano perdeu dois títulos importantes. Foi vice-campeão mineiro ao perder no Mineirão para o Ipatinga e nas semifinais da Copa do Brasil foi eliminado pelo Paulista, de Jundiaí, também em pleno Mineirão. O São Caetano tem 21 pontos e diante do São Paulo terá a volta do volante Júlio César, que cumpriu suspensão automática. Fábio Pinto, machucado, deve ser o único desfalque no Morumbi. Na quarta-feira, em casa, o time do ABC empatou com o Paraná por 1 a 1.