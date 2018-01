São Caetano contrata Márcio Mixirica Sem poder contar com os gols de Fabrício Carvalho, afastado por 90 dias devido problemas cardíacos, a diretoria do São Caetano resolveu contratar um outro atacante para a temporada. É Márcio Mixirica, ex-Atlético Mineiro, que assinou contrato até abril de 2006. Ele deve ser o último reforço para o Campeonato Paulista, cujas inscrições terminam sexta-feira. O novo reforço se apresentou nesta tarde e bastante animado com a nova chance no futebol paulista. Ele começou a carreira no Bragantino. Com 30 anos, 1,85m, Mixirica sempre se destacou pelos seus gols de cabeça. "Me sinto muito feliz em poder jogar pelo São Caetano. É um time que está crescendo nos campeonatos e é muito representativo para o futebol nacional", comentou o atacante que não deixou boa impressão ano passdo em Belo Horizonte. Antes, porém, esteve no Juventude-RS, Portuguesa de Desportos, Galatasaray da Turquia e Boa Vista de Portugal. Márcio precisa recuperar a forma física, mas acredita que em uma semana já estará à disposição do técnico Zetti. Para enfrentar o Ituano na quinta-feira, às 20h30, no estádio Anacleto Campanella, o treinador poderá repetir o time pela primeira vez no Campeonato Paulista.