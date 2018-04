São Caetano contrata meia do Fla Na esperada apresentação do atacante Somália ao São Caetano, nesta sexta-feira, a principal novidade foi a chegada do meia Marco Aurélio, ex-Ponte Preta, e que teve seu passe emprestado pelo Flamengo. O lateral Russo, ex-Santos, e o volante Marcos Senna, do Juventude, também estão contratados, mas só devem estar no clube na próxima semana. Estas são as primeiras contratações do São Caetano para a temporada 2002. Em compensação, o clube perdeu dois jogadores importantes na campanha do vice-campeonato brasileiro: o centroavante Magrão, devolvido ao Botafogo, e o lateral-direito Mancini, que voltou para o Atlético Mineiro. Além destes reforços, o clube já tinha definido, em dezembro, a compra do passe do atacante Anaílson junto ao Rio Branco de Americana, por R$ 5,6 milhões. "Vamos manter a base e fortalecer o grupo", prometeu o presidente Nairo Ferreira de Souza. Na apresentação dos dois reforços, na sede social do clube, muito otimismo e confiança. "Acho que estou chegando na hora certa", comentou Marco Aurélio, revelado no Flamengo. Depois de jogar na equipe carioca, ele passou pelo Joinville, União São João, Matonense e Ponte Preta, onde atuou em duas temporadas. Sua principal virtude é a finalização. Mesmo assim, aos 24 anos, nunca se firmou como titular no time de Campinas. Seu passe está estipulado em US$ 1,2 milhão. Somália, ex-América-MG, também acredita que vai vestir a camisa de um time de ponta. "O São Caetano é um dos maiores clubes do Brasil no momento. Estou feliz de participar deste grupo", disse o atacante, que terá a dura missão de substituir Magrão, artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, com 13 gols. O baiano Russo, lateral que estava no Santos e teve seu passe comprado por R$ 2 milhões junto ao Banco Excel, ainda não se apresentou. O volante Marcos Senna se apresenta ao técnico Jair Picerni no dia 10, por causa de seu casamento nesta sexta-feira. A reapresentação do time acontece na segunda-feira, às 15h30, no estádio Anacleto Campanella, no ABC paulista.