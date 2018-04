São Caetano contrata meia Wágner, do Mogi Mirim O São Caetano anunciou nesta terça-feira seu décimo reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques do Mogi Mirim no Paulistão, o meia Wágner Carioca foi apresentado e já embarcou para Itu, onde o time faz pré-temporada.