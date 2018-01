São Caetano contrata o volante Pingo Aos poucos, o São Caetano vai contratando reforços para suprir as baixas sofridas no elenco ao término da última temporada. O mais novo reforço é o volante Pingo, de 24 anos, vice-campeão brasileiro com o Atlético Paranaense. Ele, porém, começou a carreira no Corinthians, onde nunca se firmou como titular. Pingo é o sétimo reforço do São Caetano para a temporada 2005. Antes dele, a diretoria já havia anunciado as contratações dos zagueiros Ronaldo Angelim e Neto, do lateral Alessandro, do volante Zé Luís e dos atacante Fábio Reis e Adhemar. Agora, a prioridade passou a ser mais um atacante. E há dois nomes em vista. O primeiro é Edson Araújo, revelado pela Portuguesa e que estava no Fortaleza. Outro é Dimba, que disputou o Brasileiro pelo Flamengo.