São Caetano contrata Rubens Cardoso Depois de muitos desencontros, a diretoria do São Caetano confirmou a contratação do lateral-esquerdo Rubens Cardoso, do Santos, para a disputa do Torneio Rio-São Paulo. Ele foi emprestado em troca do meia Esquerdinha, que já tinha definido sua transferência para a Vila Belmiro. Ao mesmo tempo em que anunciava seu novo reforço, a diretoria descartava as vindas do lateral Jorginho Paulista e do atacante Luis Cláudio, ambos do Vasco da Gama. O clube, porém, continua atrás de, pelo menos, dois reforços: um zagueiro e um atacante. A defesa ficou desfalcada com a saída do reserva Vinicius, que voltou para o Ituano. O ataque perdeu Magrão, devolvido ao Botafogo Carioca e que já seguiu para o futebol japonês. Os nomes, no entanto, estão sendo mantidos em sigilo. O curioso é que, nesta semana, Luis Cláudio esteve na concentração do são Caetano, em Águas de Lindóia. Enquanto aguarda por reforços, o técnico Jair Picerni acerta o time para a estréia no Rio-São Paulo, contra a Portuguesa de Desportos, domingo. A principal dúvida está localizada no meio-campo, onde três jogadores brigam por apenas uma vaga: Marco Aurélio, Aílton e Marcos Senna. Um deles formará o quadrado de meio-campo com Simão, Adãozinho e Serginho. No ataque, Müller tem treinado bem, mas ainda não garantiu a camisa titular. O recém-contratado Somália sonha em começar jogando contra a Portuguesa. O time treinou nesta sexta-feira em dois períodos, no ABC. Na manhã de sábado apenas faz um rachão antes de iniciar o período de concentração.