São Caetano contrata Sandro Gaúcho O centroavante Sandro Gaúcho, que disputou o Campeonato Paulista da Série A-2 pelo Santo André, foi contratado pelo São Caetano e será apresentado nesta quinta-feira, às 10 horas, na sede do clube. A vinda do jogador foi um pedido do técnico Jair Picerni, que ficou sem os atacantes Romualdo e Sinval. O São Caetano, que está se preparando para o Campeonato Brasileiro da Série A, faz nesta quinta-feira à tarde um amistoso contra o União São João, em Araras.