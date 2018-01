São Caetano contrata zagueiro do Gama A diretoria do São Caetano apresentou mais um reforço nesta quarta-feira. É o zagueiro Émerson, de 22 anos, que veio do Gama, com aprovação do técnico Estevam Soares. O clube continua atrás de mais um atacante e dois nomes estão na lista: Finazzi, artilheiro do Paulistão com 17 gols pelo América, e Leandro Machado, revelado pelo Inter e com passagens por Flamengo e Santos, que estava atuando no futebol paraguaio. Enquanto a diretoria não define a contratação do novo atacante, o zagueiro Émerson já realizou os primeiros treinamentos no São Caetano. A prioridade do São Caetano, segundo o diretor Genivaldo Leal, é manter a filosofia de "buscar jovens que tenham potencial técnico para crescer no clube". Desta forma, ele justifica a contratação dos laterais Renaldo, do Iraty, e Tiago Amaral, do Comercial. Além do meia Élton, de apenas 20 anos, também vindo do Iraty e que impressionou Estevam Soares. "Se depender dos primeiros treinos, este menino vai estourar no campeonato", disse o treinador. Desde terça-feira o elenco treina em Itu, na preparação final para o Campeonato Brasileiro. A estréia será no sábado, em casa, diante do Palmeiras.