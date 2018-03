São Caetano contrata zagueiro do Palmeiras O São Caetano confirmou nesta segunda-feira à tarde a contratação do zagueiro Gustavo, que estava afastado do elenco do Palmeiras e treinando separadamente. O jogador deve assinar contrato nesta terça-feira para se integrar ao grupo e substituir Daniel, que foi liberado justamente para o time do Parque Antártica. As bases do acordo com o novo contratado, como sempre, não foram divulgadas pela direção do São Caetano. Se passar nos exames médicos pela manhã, ele assinará contrato à tarde - com duração até 31 de dezembro. Gustavo Souza Caiche tem 26 anos e um perfil aprovado pelo técnico Mário Sérgio: é alto (1,91m) e forte (85 quilos). Passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético Paranaense, que é dono de seus direitos federativos, antes de chegar ao Palmeiras no início do ano. Mas chegou fora de forma e nunca se acertou no esquema de Jair Picerni. Com sua chegada ao Anacleto Campanella, o São Caetano agora tem seis zagueiros. O próprio Gustavo, os titulares Dininho e Serginho, além dos reservas Tiago, Rancharia e Gabriel. O ambiente melhorou bastante no clube após a vitória de 2 a 0 sobre o Paysandu, no domingo. Com isso, o São Caetano subiu 10 posições no Campeonato Brasileiro, da 19ª para a 9ª. O volante Marco Aurélio, que estava machucado, voltou a treinar junto com o lateral-esquerdo Zé Carlos. Só o meia Marcos Aurélio, com problema no quadril, está fora dos treinos. Até o meia Elivélton, ex-Ponte, já treina fisicamente. O próximo jogo é contra o lanterna Figueirense, domingo, em Florianópolis.