São Caetano: conversa substitui treino Com uma campanha fraca, agravada por quatro derrotas consecutivas e a ameaça do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o São Caetano espera dar a volta por cima diante do líder Corinthians, nesta quarta-feira à noite, no ABC. Ao invés dos esperados treinos desta manhã, o técnico Cuca surpreendeu com uma bate-papo que durou 40 minutos. "Nesta hora vale mais uma conversa reservada com eles (jogadores). Todos têm consciência de que estamos no mesmo barco e que precisamos sair desta situação perigosa", explicou o técnico. Depois houve um rachão e o início da concentração. Os jogadores falaram pouco, certamente, alertados pelo técnico, mas esperam esquecer as derrotas para São Paulo, Botafogo, Vasco da Gama e Juventude. Com o cancelamento do tático e do coletivo, ficou um enorme vazio em relação à formação do time que deve manter o esquema 4-4-2. O lateral Ricardo Lopes e o volante Pinho não participaram do recreativo, dando voltas no gramado. Mas ambos devem jogar. O mesmo vale para os três jogadores que estavam suspensos: os zagueiros Gustavo e Thiago, além do lateral-esquerdo Triguinho. Eles entrarão, respectivamente, nas vagas de Douglas, Neto e Jean Carlos. No meio de campo, Paulo Miranda e Lúcio Flávio são opções, enquanto no ataque as alternativas são Jean e Dimba, artilheiro que não balança as redes desde o dia 10 de agosto. As contas para evitar o rebaixamento estão bem claras na cabeça dos jogadores. O time soma 44 pontos, ocupa a 17.ª posição, e precisa de mais seis pontos para não se ver obrigado a torcer por outros resultados. A missão é chegar aos 50 pontos nos últimos quatro jogos, o primeiro deles diante do Corinthians. No final de semana o São Caetano enfrenta o Atlético-PR, em Curitiba, depois recebe o Coritiba, num confronto de seis pontos contra o descenso, e encerra sua participação diante do Cruzeiro, no Mineirão. Com todos os 12 mil ingressos vendidos, as bilheterias permaneceram fechadas nesta terça-feira. A Polícia Militar emitiu comunicado pedindo aos torcedores que só se aproximem do estádio com os ingressos nas mãos. Haverá uma barreira de isolamento nas principais ruas que circundam o Anacleto Campanella.