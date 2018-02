São Caetano corre atrás de torcedor Atual campeão paulista e um dos favoritos ao título brasileiro, o São Caetano também está preocupado com a participação de sua torcida. Para ampliar o número de aficionados nas arquibancadas do estádio Anacleto Campanella, a diretoria copiou alguns grandes clubes e lançou a campanha do sócio-torcedor. "Nosso objetivo é estimular a presença da torcida em nosso estádio" explicou o diretor de futebol Genivaldo Leal, lamentando a grande evolução do time nos últimos anos e que não foi acompanhada pela torcida. A média de público no estádio do Azulão é de 1.100 torcedores. Para testar a idéia, num primeiro momento, o número estará limitado a 500, mas dependendo da procura poderá ser aumentado. É a primeira vez que o clube adota esta campanha, válida para os jogos em casa. O torcedor, além do lugar assegurado no Estádio, receberá uma carteirinha de identificação. O torcedor interessado terá dois planos à disposição. O primeiro deles é o de R$ 300,00 (à vista). Quem optar por esse plano ganhará uma camisa oficial personalizada, com o número 12 nas costas. O segundo plano é o de sete parcelas de R$ 36,00. Mas, neste caso, não terá direito à camisa. O local reservado para o sócio-torcedor será o setor das cadeiras cobertas, portanto, um lugar privilegiado. "É uma forma que encontramos para tentar atrair um número maior de torcedores nos nossos jogos em casa. Esperamos que essa iniciativa seja coroada de sucesso", espera o presidente Nairo Ferreira de Souza. Enquanto isso, o elenco encerrou em Jarinu, nesta sexta-feira, a intertemporada planejada pela comissão técnica. Os jogadores ganharam folga no final de semana, retornando ao clube na segunda-feira então para direcionar seus trabalhos visando o jogo com o Coritiba, dia 13, no Paraná, pelo Campeonato Brasileiro.