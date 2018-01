São Caetano crê ter retomado o rumo A vitória do São Caetano sobre o União Barbarense, por 2 a 1, sábado à tarde, em Santa Bárbara d´Oeste, serviu para recolocar o time do ABC no seu objetivo dentro do Campeonato Paulista, que é terminar entre os cinco primeiros coloca dos. Mesmo assim, o técnico Estevam Soares quer somar, pelo menos, mais quatro pontos nas últimas duas rodadas. O Azulão soma 29 pontos, em quarto lugar, e receberá, na próxima rodada, o Mogi Mirim. Depois vai enfrentar a Portuguesa de Desportos, no Canindé. "Se mantivermos um bom ritmo de jogo, podemos atingir nossa meta. Mas é preciso manter a concentração neste s dois jogos", alerta o técnico que aprovou a movimentação do time no sábado, quando o Azulão se reabilitou da derrota em casa para a Portuguesa Santista, por 2 a 0. Os jogadores vão se apresentar no estádio Anacleto Campanella nesta segunda-feira cedo, quando farão treinos físicos sob o comando do fisicultor Portela.