São Caetano curte folga com família Os jogadores do São Caetano tiveram folga neste domingo. Aproveitaram o clima tranqüilo de Atibaia, cidade onde estão concentrados para a grande decisão da Libertadores, quarta-feira, contra o Olimpia, no Pacaembu, para descansar com os familiares. "Isso é muito bom, ajuda o grupo a relaxar", disse o lateral-esquerdo Rubens Cardoso. "Como estamos muito fechados aqui, a presença da família se torna muito importante. É muito bom ficar próximo da família, dá mais confiança", afirmou o meia Adãozinho. Depois de ficar fora dos treinamentos de sexta-feira à tarde, por causa de uma tendinite no tornozelo direito, o volante Marcos Senna está liberado pelo departamento médico. No sábado, participou normalmente do coletivo e acabou com qualquer tipo de dúvida que tinha o técnico Jair Picerni. O zagueiro Daniel, no entanto, ainda não foi totalmente liberado. Com dores no púbis, só correu em volta do gramado. Mas o departamento médico acredita que ele não será problema para o jogo contra o Olimpia. No treino de sábado, o jogador foi substituído por Serginho. Nesta segunda-feira, o elenco volta aos trabalhos. Jair Picerni comandará treinamento em dois períodos. A procura por ingressos é muito grande no estádio Anacleto Campanella. Nesta segunda-feira, as vendas continuam, das 9h às 17h, no ABC e no Pacaembu. Os preços são os seguintes: numerada, R$ 25; arquibancada especial, R$ 15; arquibancada principal, R$ 10; tobogã, R$ 6.