São Caetano dá lição a São Paulo no Morumbi O São Caetano venceu o São Paulo neste domingo, por 2 a 0, dois gols de Fabrício Carvalho, desbancou o único invicto do Campeonato Paulista e garantiu lugar na fase semifinal, com uma lição de futebol aos tricolores, que saíram de campo sendo chamados de "pipoqueiros" pela própria torcida. De novo. O clube do ABC, que vai lutar contra o Santos por uma vaga na final, manteve a escrita de nunca ter perdido para o São Paulo no Morumbi, onde a equipe dirigida por Cuca só havia levado um gol em 2004, até este domingo. No início, até parecia que a história seria diferente. Antes dos 15 minutos, as duas melhores chances surgiram de jogadas iniciadas em roubadas de bola de jogadores do meio-de-campo são-paulinos. Aos oito minutos, Alexandre desarmou Warley, conduziu até a entrada da área e chutou com perigo. Cinco minutos depois, Souza fez o mesmo com Marcinho e iniciou ataque, concluído por Luís Fabiano. Passada a empolgação inicial, a marcação perdeu eficiência, e o São Caetano, aos poucos, virou o senhor do jogo. No intervalo, quando o São Paulo já perdia, Rogério Ceni fez o resumo adequado da situação. "Tivemos mais posse de bola, mas as melhores chances foram do São Caetano." No primeiro tempo, após só assistir aos minutos iniciais, o goleiro tricolor teve mais trabalho que o colega Sílvio Luiz, e fez duas defesas difíceis antes de tomar o primeiro gol de Fabrício Carvalho, aos 35 minutos. "Ele subiu no primeiro pau e não pode. Já temos um jogador pré-determinado para marcar essa jogada", alertava Rogério Ceni no intervalo, em outro sábio comentário. Esse "jogador pré-determinado" a que se referiu Rogério é o zagueiro Fabão, o vilão da vez no Morumbi. Não satisfeito com a falha fatal no primeiro tempo, repetiu o erro aos 11 minutos do segundo tempo, e o segundo gol do São Caetano foi uma reprise do primeiro, com os mesmos mocinhos e o mesmo bandido: Anderson Lima cobrou escanteio no primeiro pau, Fabrício Carvalho se livrou de Fabão e cabeceou para o chão e para a rede. Dez minutos depois, Fabão fez falta dura, foi expulso e deixou o São Paulo com dez. Marcinho fez o terceiro, que o árbitro errou ao anular, e o São Caetano teve a chance de golear. O azulão Fábio Santos foi expulso após acertar Jean com o braço. Quando a torcida tricolor gritava "eiro, eiro, eiro, time de pipoqueiro", Luís Fabiano deu um pontapé em Serginho e também levou o vermelho. Para que a reprise fosse completa.