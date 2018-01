São Caetano, de folga, treina duro Com a semana livre, a comissão técnica do São Caetano priorizou o trabalho físico sob a orientação do preparador Portela. O técnico Estevam Soares já avisou que só na sexta-feira vai definir o time para enfrentar o Mogi Mirim, domingo, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. Os treinos em dois períodos foram realizados no estádio Anacleto Campanella, com testes de velocidade, pela manhã, onde cada atleta percorreu três quilômetros divididos em 10 corridas de 300 metros cada. Houve também um circuito-training, com uma série de exercícios. "Estamos aproveitando a folga na tabela para recuperar a parte física do grupo, já visando o Campeonato Brasileiro", afirmou Portela. Os jogadores voltam a treinar fisicamente nesta quarta-feira, em dois períodos, desta vez na Estância Santa Luzia. Na quinta-feira haverá folga pela manhã e um tático à tarde. O coletivo-apronto está previsto para sexta-feira à tarde.