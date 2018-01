São Caetano de olho em mais reforços A diretoria do São Caetano ainda está à procura de mais reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta segunda-feira, mais três nomes foram cogitados para reforçar o Azulão: o atacante Adhemar e o meias Lúcio Flávio e Marcel, que está desprestigiado no Palmeiras. Os dois primeiros já defenderam o clube. Adhemar inclusive é o maior artilheiro da história do clube com 68 gols. Lúcio Flávio tem seu retorno quase garantido. Emprestado ao futebol árabe, que não manifestou ainda o interesse de mantê-lo, também voltará ao Grande ABC. A situação de Marcel é mais embaraçosa. Ele depende da liberação do Palmeiras para acertar sua transferência. A novidade desta segunda-feira foi a apresentação do volante Claudecir, outro que já passou pelo Azulão e estava no Palmeiras. Ele já treinou fisicamente com os demais jogadores nesta tarde. Depois a delegação seguiu para um Centro de Treinamento, na cidade de Itu (SP) onde ficará concentrado até sexta-feira, véspera do jogo contra o Brasiliense, sábado, no ABC. Para este jogo, o técnico Estevam Soares não poderá contar com os zagueiros Gustavo e Douglas, além do goleiro Sílvio Luís. Os dois primeiros foram expulsos na derrota de 2 a 0 para o Figueirense, enquanto o terceiro recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Com oito pontos, o Azulão é o 13.º colocado.