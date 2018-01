São Caetano de olho na Copa do Brasil O São Caetano não vai bem no Campeonato Paulista, tendo perdido seus últimos três jogos. Mas terá uma pausa neste meio de semana quando vai estrear na Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Corinthians de Alagoas, em Maceió. A idéia do técnico Zetti é mesmo "dar um tempo" para o Paulistão. A seqüência, porém, é negativa. Começou com a derrota para o Rio Branco, em Americana, por 3 a 2, continuou com a derrota, com a polêmica virada, para o São Paulo, por 4 a 3, e terminou domingo com o novo tropeço diante do Guarani, por 1 a 0, em Campinas . Os maus resultados derrubaram o Azulão para 10ª posição com apenas nove pontos ganhos. Seu próximo compromisso será domingo, em casa, contra o América de Rio Preto. A preocupação, agora, é com o jogo na capital alagoana. O técnico Zetti terá o retorno do lateral-esquerdo Triguinho e do atacante Luís Cláudio, que estavam suspensos e não enfrentaram o Guarani. Eles entram, respectivamente, nas vagas de Pará e Alessandro. Mas dificilmente o time contará com o meia Anaílson, que sentiu dores na panturilha da perna esquerda. O atacante Fabrício Carvalho, afastado por problemas cardíacos por 90 dias, passou no clube no final de semana para rever amigos. Em seguida foi liberado e ficará mais alguns dias em Andradina-SP, sua cidade natal.