São Caetano decide futuro na Libertadores O São Caetano decide nesta quinta-feira seu futuro na Copa Libertadores. Enfrenta o Peñarol, às 21h15, no Anacleto Campanella, e precisa de uma vitória para continuar dependendo apenas de suas forças para se classificar como segundo colocado do Grupo 1, uma vez que basta um empate ao América, do México, que pega o The Strongest, em casa, para garantir a primeira colocação do grupo. O América tem 10 pontos, enquanto São Caetano, Peñarol e The Strongest possuem apenas quatro pontos. Mesmo classificando-se em segundo lugar, o São Caetano dependeria do desempenho dos outros grupos da Libertadores. Apenas os cinco melhores segundo colocados se classificam automaticamente. Os quatro piores fazem uma repescagem, decidindo outras duas vagas. Para o time do técnico Muricy Ramalho, inicia-se nesta quinta uma seqüência de quatro jogos decisivos em menos de dez dias. Depois do Peñarol, o São Caetano faz a primeira partida da decisão do Campeonato Paulista, contra o Paulista de Jundiaí, domingo, no Pacaembu. Na quinta-feira, dia 15, vai a La Paz, enfrentar o The Strongest, e no domingo, dia 18, faz o jogo-de-volta contra o Paulista. A ordem no São Caetano é para os jogadores se concentrarem apenas no confronto do Peñarol, mas para um time que nunca conquistou um título desde que subiu às divisões principais do futebol brasileiro, a ansiedade pela final do Paulista é enorme. O próprio Muricy tem ressaltado aos jogadores a importância de ser o primeiro colocado. "Vivemos num País onde o vice-campeonato não vale nada", explicou o treinador. Nas últimas horas, Muricy preocupou-se em decifrar o esquema tático do Peñarol e a conclusão foi interessante: "É um time que joga parecido com o nosso: uma marcação muito forte no meio-campo, uma saída rápida ao ataque e muitas bolas alçadas na área." Diante disso, o treinador pode colocar uma linha de três zagueiros, com a entrada de Gustavo, para combater a bola aérea dos uruguaios. No treino tático desta quarta-feira, no entanto, Muricy optou por um 4-4-2, com a mesma equipe que venceu o Santos. A única alteração foi a entrada de Gilberto no lugar de Fábio Santos. Seguindo a ordem da diretoria do São Caetano, Muricy não vai priorizar nenhum dos dois torneios, mas o técnico admite poupar jogadores, se achar necessário. A justificativa é que possui um elenco muito forte e que o rendimento praticamente não se altera com a entrada dos reservas. Euller pode ser um dos poupados. Ele acabou de se recuperar de uma contusão e é uma peça importante para a decisão contra o Paulista. O Peñarol deve ser um time cauteloso nesta quinta no Anacleto. O artilheiro da equipe, Carlos Bueno, é dúvida - machucou-se na partida em que o Uruguai foi derrotado pela Venezuela, por 3 a 0, em Montevidéu, na última pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Além disso, o zagueiro Bizera cumpre suspensão, após ser expulso na partida contra o The Strongest.