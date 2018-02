São Caetano decide vaga com o Treze O São Caetano recebe o Treze-PB, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Anacleto Campanella, pela partida de volta da segunda fase da Copa do Brasil. O time do ABC precisa da vitória de qualquer maneira, caso contrário, estará eliminado porque no jogo de ida, na última semana, foi derrotado por 2 a 1. Como marcou um gol na casa do adversário, os paulistas podem vencer até pelo placar mínimo que estarão classificados. "Sabemos que estamos em desvantagem, mas vamos lutar para reverter com uma vitória convincente", comentou o técnico Zetti. Se o placar de 2 a 1 for repetido a decisão irá para os pênaltis. Insatisfeito com o rendimento do time no último sábado, quando apenas empatou com a Internacional de Limeira, em casa, 2 a 2, pelo Campeonato Paulista, o treinador optou por realizar várias mudanças. A principal delas foi no esquema: sai o 4-4-2 e entra o 3-5-2. A novidade é o retorno do goleiro Sílvio Luís, que estava contundido. Os zagueiros Thiago e Neto, que estavam suspensos, também estão de volta. Na vaga do meia Canindé, que se recupera de contusão, entra Fábio Pinto, que teve excelente rendimento no segundo tempo entrando na vaga de Anaílson. No Treze-PB, o técnico Maurício Oliveira não quis mudar. O time será o mesmo que venceu em Campina Grande. No entanto, ele possui uma dúvida no ataque: Beto e Rafael disputam um lugar entre os titulares. Apesar de jogar fora de casa e defender a vantagem do empate, o treinador promete não jogar só para se defender. "Vamos atuar com uma certa cautela, mas não podemos nos acovardar. Vamos atacar também", prometeu.